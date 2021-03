Phát hiện thi thể tại bãi rác cách hiện trường chính hơn 20 km

Đến tối 23-3, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương phối hợp với công an TP Thuận An vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của một người đàn ông.



Trạm trung chuyển rác Thuận Giao nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, các công nhân đang xử lý chất thải tại Trung tâm xử lý chất thải tỉnh Bình Dương tại phường Chánh Phú Hòa (thị xã Bến Cát, Bình Dương) phát hiện thi thể một người đàn ông được vùi trong đống rác thải.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi.

Theo nguồn tin của PLO, nạn nhân là ông ĐTT (44 tuổi, HKTT tại TP Thủ Dầu Một, Bình Dương), đang làm công nhân tại Trạm trung chuyển rác Thuận Giao (phường Thuận Giao, TP Thuận An, Bình Dương).

Vào trưa cùng ngày khi đang làm việc ông T. không may bị xe chở rác đang lùi tông trúng bất tỉnh. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra vụ việc, các công nhân khác và tài xế xe chở rác không phát hiện ra vụ việc.



Đến tối vẫn có rất đông lực lượng công an đang khám nghiệm. Ảnh: LÊ ÁNH

Sau đó, ông T. bị vùi lấp trong đống rác và bị xe chở rác xúc lên thùng và chở đến Trung tâm xử lý chất thải cách đó hơn 20 km.

Theo ghi nhận, đến tối cùng ngày có rất đông lực lượng Công an, Viện kiểm sát vẫn đang có mặt tại Trạm trung chuyển rác Thuận Giao để khám nghiệm hiện trường.

Thời điểm này, chiếc xe rác tông trúng ông T. cũng mới di chuyển về đây để phục vụ công tác khám nghiệm.