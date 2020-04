Phó Công an TP Thái Bình Cao Giang Nam bị chuyển công tác

Ngày 28-4, Thượng tá Nguyễn Quốc Vương, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Thái Bình, xác nhận Công an tỉnh này đã điều động ông Cao Giang Nam, Phó Trưởng Công an TP Thái Bình, về nhận công tác tại Công an tỉnh.



Trụ sở Công an tỉnh Thái Bình - Ảnh Internet

Theo đó, ông Cao Giang Nam, Phó trưởng Công an Công an TP Thái Bình, được điều động về giữ chức Phó trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Thái Bình từ ngày 28-4.

Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cũng có quyết định điều động ông Ngô Trọng Thể, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh về làm Phó trưởng Công an TP Thái Bình thay thế ông Cao Giang Nam.

Ông Cao Giang Nam, nguyên Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình, được dư luận biết đến là người chỉ đạo điều tra vụ án băng nhóm Đường “nhuệ” đánh người tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, xảy ra cách nay gần 6 năm.

Theo đó, sáng 18-11-2014, bà Đinh Thị Lý (trú phường Trần Lãm, TP Thái Bình) và con trai là Mai Thế Duy tới trụ sở Công an phường Trần Lãm làm việc liên quan tới khúc mắc tiền bạc với 1 phụ nữ trú tại Hà Nội. Tại đây, Đường “nhuệ” cùng một số đàn em đã đóng cửa phòng đánh mẹ con bà Lý. Hậu quả, anh Mai Thế Duy bị vỡ xương hàm, tỉ lệ thương tật 15%.

Ngày 5-1-2015, Công an TP Thái Bình đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích để điều tra. Tuy nhiên, sau sáu tháng điều tra, ngày 5-7-2015, ông Cao Giang Nam, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình, ra quyết định tạm đình chỉ điều tra với lý do “đã hết thời hạn điều tra mà chưa xác định được bị can trong vụ án”.

Mới đây, ngày 14-4, Công an TP Thái Bình đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án đánh người tại trụ sở công an. Tới ngày 21-4, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường (Đường “nhuệ”) để điều tra về tội cố ý gây thương tích.

Liên quan tới hoạt động điều tra vụ Đường “nhuệ” đánh người tại trụ sở công an nhưng sau đó lại tạm đình chỉ gần 5 năm nay, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã vào cuộc điều tra, làm rõ có hay không việc xâm phạm tới hoạt động tư pháp.