Phó Cục trưởng CSHS đến hiện trường vụ thượng tọa bị sát hại

Ngày 26-3, nguồn tin của PLO cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người xảy ra tại chùa Quảng Ân (thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) làm hai người chết, một người trọng thương.



Cơ quan Công an tỉnh Bình Thuận cũng lập Ban chuyên án để điều tra, truy bắt hung thủ gây án.



Người dân địa phương bàng hoàng khi hay tin thượng tọa bị sát hại. Ảnh: PN

Đại tá Lê Ngọc Phương, Phó Cục trưởng, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an trực tiếp dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Công an đã đến hiện trường vụ án mạng để phối hợp hỗ trợ cùng Ban chuyên án của Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu chứng cứ có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Đoàn công tác cùng Công an tỉnh tập trung lực lượng rà soát các đối tượng nghi vấn với quyết tâm sớm điều tra, làm rõ và bắt giữ hung thủ gây án trong thời gian ngắn nhất.

Chiều nay 26-3, đã có hai tổ công tác gồm các điều tra viên và bộ phận kỹ thuật hình sự trở lại hiện trường.

Về hai nạn nhân là thượng tọa Thích Nguyên Lộc và cô gái 19 tuổi làm công quả đã được gia đình, địa phương lo hậu sự.

Bà Nguyễn Thị Phương, nạn nhân may mắn sống sót đang được cơ quan chức năng giám sát, bảo vệ cẩn mật.

Nguồn tin của PLO cho biết, hiện bà Phương đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hoảng loạn. Bước đầu, bà đã khai những tình tiết rất quan trọng của vụ án cho cơ quan chức năng.

Như PLO đã thông tin, chiều 23-3, tại chùa Quảng Ân, mọi người phát hiện Thượng tọa Thích Nguyên Lộc (tên thật là Tạ Văn Sửu, 59 tuổi) nằm chết trong căn phòng phía sau nơi thờ tự.

Cạnh đó là nạn nhân thứ hai cũng đã thiệt mạng là cô gái Nguyễn Thị Bảo Yến (19 tuổi), người đi làm công quả tại chùa.

Nạn nhân thứ ba là bà Nguyễn Thị Phượng (mẹ ruột của nạn nhân Yến, là người nấu ăn tại chùa) bị đánh nhiều nhát vào người và nhiều vết thương trên vùng đầu nhưng vẫn còn sống và được mọi người đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Bước đầu xác định cả ba nạn nhân đều bị đánh bằng vật tày (nghi là búa).

Nguồn tin của PLO cho biết nhiều khả năng thời điểm xảy ra vụ án là sáng 23-3, hung thủ đã giật cửa căn phòng và dùng hung khí tấn công khi thượng tọa Thích Nguyên Lộc nằm trên võng. Nạn nhân đã bị tấn công rất dã man. Sau đó hung thủ đã quay sang tấn công bà Phượng và con gái cũng đang ở trong căn phòng này. Khi thấy cả ba nạn nhân đã nằm bất động, hung thủ rời đi.

Tuy nhiên, đến khoảng 16 giờ 10 phút cùng ngày, bà Phượng bất ngờ hồi tỉnh đã dùng điện thoại gọi ra ngoài kêu cứu.

Đáng chú ý hai xe máy cùng tài sản, điện thoại trong căn phòng này đều không mất, không có dấu hiệu xáo trộn, lục lọi.