Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ tai nạn ở TP Nha Trang

Ngày 14-2, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa về xử lý khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.



Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: T.LỘC

Theo đó, khoảng 6 giờ 20 sáng ngày 14-2, xe khách giường nằm 17B-014.76 do tài xế Đào Ngọc Thắng (50 tuổi, quê Thái Bình) điều khiển, chạy trên tuyến Quốc lộ 1, hướng Bắc - Nam. Khi đến khu vực thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bất ngờ nổ lốp, mất lái đâm vào nhà dân. Hậu quả làm 4 người bị thương nặng, 34 người còn lại thì bị xây xát nhẹ.

Liên quan tới vụ việc, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, gửi lời thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Sở Y tế và bệnh viện tăng cường nhân lực, trang thiết bị, thuốc chữa bệnh và máu ưu tiên cứu chữa các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn nhằm giảm thiểu thiệt hại về người.

Ban An toàn giao thông tỉnh Khánh Hòa tổ chức thăm hỏi động viên nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, chú ý kiểm tra tình trạng chất kích thích thần kinh và nồng độ cồn trong cơ thể lái xe, đặc biệt xem xét kĩ nguyên nhân dẫn đến nổ lốp xe.

Trường hợp nổ lốp do vật sắc nhọn gây ra thì xem xét điều tra việc cố tình phá hoại bằng rải đinh, vật sắc nhọn. Trường hợp do lốp cũ mòn không đủ an toàn yêu cầu xem xét hồ sơ đăng kiểm phương tiện thì xử lý nghiêm.