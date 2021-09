Liên quan đến sự việc một nhóm người mặc đồ dân quân, được người dân phản ánh là có dấu hiệu say sỉn và chửi bới người dân vào rạng sáng 12-9. UBND phường An Bình đã nhanh chóng xác minh, làm rõ.



Lực lượng dân quân không sử dụng rượu bia, nhưng có chửi thề. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo báo cáo của UBND phường An Bình (TP Dĩ An, Bình Dương), khoảng 1 giờ ngày 12-9, lực lượng dân quân khu phố Bình Đường 2 (6 người) tiến hành tuần tra trên địa bàn, thì nhận được tin báo của người dân có một chiếc xe tải chuyển hàng hóa vào khu đang bị cách ly trên tuyến đường 12.

Lực lượng tuần tra đã xuống địa điểm này nhắc nhở tài xế lái xe là anh NTC và người dân. Tuy nhiên, anh C. không chấp hành và nói xe có luồng xanh nên được phép lưu thông trên đường.

Sau đó, lực lượng tuần tra đã báo cho công an phường xuống xử lý. Trong thời gian chờ lực lượng công an xuống hiện trường, thì người tài xế có chửi thề nên hai bên có xảy ra cãi nhau. Lúc này, lực lượng có nói tục và chửi thề trong lúc làm nhiệm vụ.

Thời điểm này, người nhận hàng là ông L. có nói là F0 nên lực lượng tuần tra đã phun xịt cồn vào người ông L. để sát khuẩn.

Khi lực lượng công an phường An Bình xuống hiện trường, nhưng người tài xế đã rời qua địa phận TP Thủ Đức nên không có căn cứ xử lý.

Lực lượng công an đã lập biên bản xử lý ông L. vì ra ngoài đường không đúng thời gian quy định.



Người mặc đồ thường có đến hiện trường vụ việc chửi bới đòi kiểm tra giấy tờ vẫn chưa xác minh được là ai. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo ông Lê Văn Thạch, Bí thư Đảng ủy phường An Bình qua xác minh thì lực lượng dân quân không sử dụng rượu bia và chất kích thích khác, cũng không nhận tiền của người vi phạm.

Cũng theo ông Thạch, khu vực xảy ra sự việc là khu đang cách ly nên người dân tự ý đưa hàng hóa vào bên trong là sai quy định. Ông Thạch cho biết thêm, qua xác minh nhưng người dân mua hàng bên ngoài vào bên trong khu cách ly để bán. Lực lượng chức năng đã nhiều lần nhắc nhở nhưng người dân vẫn cố tình vi phạm

Theo đại diện Ban chỉ huy quân sự phường An Bình, việc người dân có ngửi thấy mùi rượu, bia khi tiếp xúc với lực lượng dân quân là do lực lượng dân quân khi đi tuần tra thì liên tục xịt cồn lên người để phòng ngừa dịch bệnh, nên người có mùi cồn gây hiểu nhầm cho người dân.

Còn về việc một người mặc đồ thường có xuất hiện ở hiện trường và có chửi bới tài xế, thì phía Ban chỉ huy quân sự phường Dĩ An cho biết không thuộc lực lượng dân quân. Hiện tại vẫn chưa xác minh được người này là ai.

Ngoài ra, Ban chỉ huy quân sự phường An Bình còn cho biết thêm, ngoài việc kết hợp tuần tra với lực lượng công an. Đơn vị cũng có kế hoạch tuần tra độc lập nên việc tuần tra vào rạng sáng ngày 12-9 là đúng qui định.

Đại diện Ban chỉ huy quân sự TP Dĩ An cũng cho biết, khi lực lượng đi tuần tra cũng có áp lực, nên khi xảy ra sự việc có những lời nói chưa phù hợp, đúng chuẩn mực. Phía Bộ chỉ hy quân sự TP Dĩ An cũng đã có chỉ đạo quán triệt lực lượng dân quân phải rút kinh nghiệm và phải giữ đúng chuẩn mực khi tiếp xúc với người dân để không xảy ra sự việc tương tự.

Trước đó, theo phản ánh của anh NTC (tài xế xe tải), anh lái xe chở rau củ quả bằng xe tải (xe luồng xanh) từ Đồng Tháp đến Bình Dương để giao hàng.

Vào thời gian trên anh C. lái xe đến đoạn ngay trước hẻm 12 thuộc khu phố Bình Đường 2, phường An Bình, TP Dĩ An để giao hàng.

Thời điểm này, anh L. người đặt hàng đến để nhận rau, củ quả thì có một nhóm người mặc đồ dân quân, đi đến nói lớn tiếng. Sau đó hai bên lời qua tiếng lại và xảy ra cãi nhau chửi thề.

Theo anh C. và anh L. thì có ngửi thấy mùi rượu bia khi tiếp túc với lực lượng dân quân.