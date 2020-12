Ban chỉ đạo 138 UBND quận 1, TP.HCM vừa có báo cáo tổng kết công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội phường Phạm Ngũ Lão năm 2020.

Theo Ban chỉ đạo 138, trong năm 2020 trên địa bàn phường xảy ra 35 vụ phạm pháp hình sự (giảm chín vụ so với cùng kỳ) gây thiệt hại hơn 286 triệu đồng, 14 điện thoại di động. Trong đó lực lượng chức năng đã khám phá 33 vụ, xử lý 49 người và thu hồi hơn 192 triệu đồng cùng 12 điện thoại di động.

Cụ thể, trong năm qua trên địa bàn phường xảy ra một vụ cướp tài sản, bốn vụ cố ý gây thương tích, 17 vụ cướp giật tài sản, 12 vụ trộm cắp tài sản, một vụ hủy hoại tài sản.



Theo Ban chỉ đạo 138, án cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản là hai loại tội phạm chiếm tỷ cao với phương thức, thủ đoạn sử dụng xe gắn máy phân khối lớn, lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của bị hại thực hiện hành vi cướp giật tài sản, tẩu thoát.

Trong đó, tội phạm trộm cắp tài sản đa số xảy ra ở các khu dân cư và khu vực công cộng.

Ngoài ra, lực lượng chức năng đã xử lý ba vụ và 12 người về hành vi đánh bạc. Còn vi phạm về shisha, bóng cười, Ban chỉ đạo 138 đã phối hợp cùng UBND phường kiểm tra 272 lượt, lập biên bản xử phạt 145 trường hợp với hơn 725 triệu đồng.

Về công tác phòng, chống tội phạm ma túy, lực lượng chức năng đã khám phá 19 vụ, bắt giữ 39 người cùng nhiều tang vật, thu gom 603 người nghiện.

Riêng nhà hàng Sky tại 160C Bùi Thị Xuân, trong năm qua, Công an TP và Công an quận 1, Công an phường đã kiểm tra và hai lần phát hiện với tổng cộng 18 người tàng trữ trái phép chất ma túy, sử dụng trái phép chất ma túy.