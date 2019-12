Phượt thủ dọa tung ảnh 'nóng' để đòi quan hệ tình dục

Ngày 9-12, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Văn Tuấn (23 tuổi, trú tại Hà Nội) về tội cưỡng dâm và cưỡng đoạt tài sản.



Bị can Dương Văn Tuấn. (Ảnh do công an cung cấp)

Điều tra cho thấy vào cuối năm 2017, Tuấn có quen chị NTH (26 tuổi) qua một nhóm phượt trên mạng xã hội Facebook.

Trong thời gian này, Tuấn biết chị H. kinh doanh rượu thuốc và đang gặp khó khăn về kinh tế. Tuấn ngỏ lời biết nhiều nơi lấy được nguyên liệu tốt, rẻ để ngâm rượu, đổi lại chị H. phải cho Tuấn quan hệ tình dục.

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị H. đành chấp nhận đề nghị này. Sau đó chị H. đưa cho Tuấn 1 triệu đồng nhờ mua nguyên liệu rượu nhưng Tuấn không thực hiện nên chị cắt đứt mọi liên lạc với Tuấn.

Đến tháng 2-2019, Tuấn bất ngờ sử dụng tài khoản Zalo gửi ảnh nhạy cảm của chị H. và nhiều lần nhắn tin đe dọa nếu không cho quan hệ tình dục thì sẽ đăng ảnh này lên mạng xã hội. Do lo sợ nên chị H. đã đồng ý.

Sau đó Tuấn còn nhắn tin đe dọa, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền cho mình để ăn tiêu. Không thể tiếp tục chịu đựng, chị H. đã trình báo cơ quan công an.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân, đặc biệt là những bạn gái trẻ, khi tham gia các diễn đàn, hội nhóm trên mạng xã hội cần có sự cảnh giác khi trò chuyện, không gửi ảnh riêng tư bản thân cho người lạ, tránh bị đối tượng lợi dụng để đe dọa, uy hiếp cũng như sử dụng vào mục đích xấu.