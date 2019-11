‘Quả đấm thép’ 363 chặn đứng nhiều vụ xử nhau bằng hàng nóng

Một số vụ việc được Tổ công tác 363 phát hiện, xử lý - Tối 27-3, CSGT An Sương cùng Tổ công tác 363 phát hiện, bắt giữ chiếc xe bán tải chở một khối lượng ma túy cực lớn, theo kiểm đếm số lượng lên đến 895 bánh (khoảng 300 kg). - Khuya 16 rạng sáng 17-5, Tổ công tác 363 Công an quận Gò Vấp tuần tra trên nhiều tuyến đường phát hiện một số thanh niên không đội nón bảo hiểm, chạy xe tốc độ cao... Nhiều người được đưa về trụ sở để xử lý. - Ngày 23-10, tại phường An Phú Đông, quận 12, Tổ công tác 363 Công an TP phát hiện trong cốp xe do Trần Nguyễn Đình Huy (28 tuổi, Củ Chi) điều khiển 37 hộp tiếp đạn cao su có 1.850 viên đạn, 30 vỏ đạn, một bộ kim hỏa súng quân dụng, bốn hóa đơn chuyển tiền…