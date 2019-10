Quá trình thuyết phục nghi can dùng súng cướp tiệm vàng

Ngày 10-10, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Triều, Quảng Ninh vẫn lấy lời khai Đinh Thanh Tùng (30 tuổi, trú quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) về các hành vi cướp tài sản; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.



Bỏ lại ba lô đựng tiền vì một tài xế dũng cảm

Đinh Thanh Tùng được xác định xông vào tiệm vàng Lương Oanh ở phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều cướp 200 triệu đồng vào chiều 8-10.

Thời điểm đó, chủ tiệm đi vắng, chỉ có một số nhân viên bên trong. Nghi phạm đeo ba lô, bịt khẩu trang, bước vào vờ yêu cầu giao dịch chuyển tiền. Sau khi đưa thông tin tài khoản sai, Tùng bất ngờ rút súng uy hiếp và quát: “Đưa tiền đây!”.

Có chừng 200 triệu đồng nhét vào ba lô, người này đi ra thì nhân viên hoàn hồn, chạy ra tri hô “cướp, cướp” rồi nhiều người dân chạy tới. Tùng nhảy lên xe máy Exciter tháo chạy nhưng bị một tài xế ô tô bán tải ngăn cản bằng cách tông đổ chiếc Exciter khiến cho chiếc ba lô đựng tiền bị rơi xuống đường. Liền đó Tùng rút súng bắn thị uy trước khi tẩu thoát.

Công an thị xã Đông Triều đã khẩn trương có mặt bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ phục vụ điều tra. Từ chiếc ba lô mà kẻ cướp bỏ lại, trong đó có chiếc điện thoại, công an nhanh chóng xác định được nhân thân Đinh Thanh Tùng. Theo đó, Tùng có hộ khẩu thường trú tại TP Cẩm Phả nhưng lấy vợ và sinh sống tại phường Đằng Giang (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng).



Đinh Thanh Tùng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Ảnh: CTV



Hình ảnh nghi phạm thời điểm vừa cướp tiệm vàng.

Bắt kẻ cướp có súng mà không tốn viên đạn nào

Công an thị xã ngay sau đó phát đi thông báo truy tìm Đinh Thanh Tùng gửi Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng, Công an tỉnh Quảng Ninh và công an các địa phương khác để phối hợp truy bắt. Trong thông báo, đơn vị này đồng thời cảnh báo người dân không tự tổ chức khống chế bởi kẻ tội phạm mang súng trong người.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Tùng sau khi thực hiện vụ cướp đã lẩn trốn về Hải Phòng nên liên hệ với người thân tuyên truyền, vận động Tùng ra đầu thú. Các phương án khác nhằm vô hiệu hóa nghi phạm có vũ khí cũng được đưa ra.

Đến chiều 9-10, phát hiện Tùng trốn tại khu vực xã Trung Hà (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), một tổ công tác được điều tới, phối hợp với người thân vừa tác động tâm lý vừa thuyết phục... Tới 16 giờ 30, Tùng nghe lời, đi một mình ra khu vực sân bóng, lên chiếc ô tô đã chờ sẵn...

Sau khi bắt giữ Tùng an toàn, công an thu giữ khẩu súng Tùng dùng để cướp tiệm vàng. Tới 20 giờ, nghi can này được đưa về Quảng Ninh phục vụ điều tra.

Theo Công an thị xã Đông Triều, bước đầu nghi can Tùng khai sau khi lập gia đình thì sống tại gia đình vợ. Cuộc sống gia đình khó khăn, lại có người thân mắc trọng bệnh, mắc vào nợ nần nên Tùng đã nảy sinh ý định phạm tội. Tùng đã tìm súng ngắn quân dụng rồi một mình xông vào cướp tiệm vàng.