Quận 1: CSGT xử lý hơn 200 trường hợp vi phạm đợt cao điểm

Ngày 27-12, Công an quận 1 vẫn đang triển khai đợt cao điểm xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn, chất ma túy đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn quận.

Đợt cao điểm bắt đầu từ ngày 16-12-2019 đến ngày 15-2-2020.





Công an quận 1 thực hiện cao điểm xử lý vi phạm về nồng độ cồn... trong dịp trước, trong và sau tết. Ảnh: CA

Theo Công an quận 1, các tổ công tác tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn tại một số tuyến đường trung tâm trên địa bàn phường Tân Định, Bến Thành, Phạm Ngũ Lão, Bến Nghé... Qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trong dịp tết.

Tổ công tác còn phối hợp với Tổ tuần tra 363 kiểm tra người và phương tiện nghi vấn tàng trữ trái phép chất ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, hàng cấm, hàng lậu, pháo...

Từ ngày đầu ra quân đến ngày 26-12-2019, tổ công tác đã kiểm tra, nhắc nhở và tuyên truyền kiến thức an toàn giao thông đối với 212 trường hợp vi phạm an toàn giao thông đường bộ, trong đó lập biên bản xử phạt 159 trường hợp vi phạm dừng, đỗ trái quy định, lưu thông đường cấm, không đội mũ bảo hiểm, nồng độ cồn.

Ngoài ra, tổ công tác còn phát tờ rơi tuyên truyền về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn, chất ma túy; dán logo tuyên truyền “Đã uống rượu, bia thì không lái xe”... để người dân nắm.