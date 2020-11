Quận 12: Trộm đục mái tôn, hốt sạch 1,2 tỉ nữ trang, tiền

Ngày 17-11, Công an quận 12, TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lập hồ sơ điều tra truy xét vụ trộm tại tiệm bạc trên đường TA16, phường Thới An, lấy đi nhiều nữ trang có giá trị.



Theo hình ảnh từ camera an ninh ghi lại, khoảng 0 giờ 49 ngày 15-11, một người đàn ông đột nhập vào tiệm bạc nói trên.



Theo lời chủ tiệm, tài sản bị mất trộm trị giá khoảng 1,2 tỉ đồng. Ảnh HT

Tên trộm lục lọi mọi ngóc ngách, rồi lấy đi một khối lượng lớn nữ trang rồi chui lên mái nhà tẩu thoát.

Công an quận 12 đã có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh điều tra, truy xét đối tượng.



Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy tên trộm lục lọi tìm tài sản rất lâu ở bên trong. Ảnh chụp màn hình

Người phụ nữ tên M. chủ tiệm bạc cho biết trộm đột nhập mà cả gia đình không hay biết, đến sáng hôm sau mới tá hỏa nhận ra.

Cụ thể, người chồng ngủ dậy thì phát hiện nhà cửa bị xáo trộn, trên nóc nhà có một lỗ hổng đủ một người chui qua. La phông trên trần ở độ cao hơn hai mét bị dỡ ra.



Trộm đột nhập bằng đường mái tôn và tẩu thoát bằng đúng "con đường" này. Ảnh HT

Theo gia đình, kẻ trộm đã lấy đi hàng nghìn nhẫn, dây chuyền, lắc tay, tiền mặt... rồi thoát ra bằng đường cũ từ mái nhà. Tổng trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng.

Ngoài ra chị M. cho biết kẻ trộm còn lấy đi một camera an ninh tại vị trí mái tôn leo xuống.