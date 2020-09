Quận 5: 1 cảnh sát bị thương khi chữa cháy

Đầu giờ chiều ngày 22-9, hỏa hoạn bất ngờ bùng phát từ căn nhà một trệt ba lầu ở trong hẻm đường Trần Bình Trọng (phường 11, quận 5).



Phát hiện đám cháy, người dân khu vực hô hoán, kêu cứu, huy động bình chữa cháy tiếp cận khống chế. Tuy nhiên khói lửa phát lên từ tầng cao, chỉ có một lối tiếp cận. Do phương tiện hạn chế, việc dập lửa ban đầu gặp khó khăn.



Trong lúc dập lửa, một cảnh sát bị thương. Ảnh HT

"Tôi nghe thấy tiếng gọi nên chạy ra. Lúc này hai bình xịt cứu hỏa bị hư. Tôi cầm một bình theo cầu thang lao lên tầng trên để dập lửa nhưng đồ đạc nhiều, khói độc bao phủ nên bất thành" - người đàn ông hàng xóm nói.

Cảnh sát PCCC thuộc Công an quận 5, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 1 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP HCM) nhanh chóng có mặt ở hiện trường dập lửa. Điện được cắt, lực lượng phong tỏa khu vực để đảm bảo an toàn.



Vụ việc khiến người dân gặp một phen náo loạn. Ảnh HT

Lửa nhanh chóng được dập tắt trong khoảng vài phút.

Trong quá trình chữa cháy, sức nóng khiến cửa kính căn nhà bị vỡ rơi trúng một cảnh sát PCCC khiến người này bị thương.

Nguyên nhân đang được điều tra.