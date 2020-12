Quận 5: Xịt hơi cay, tấn công người dân giữa ban ngày

Ngày 21-12, Công an phường 2 (quận 5, TP.HCM) lập hồ sơ ban đầu theo trình báo của người dân về việc bị tấn công bằng hơi cay, nghi cướp tài sản trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, sáng 20-12, hai người đàn ông chở nhau bằng xe máy, đến trước căn nhà bán điện thoại trên đường Nguyễn Văn Cừ (phường 2, quận 5).



Người đàn ông xông vào nhà xịt hơi cay khiến nhiều người phải đến bệnh viện sơ cứu. Ảnh chụp màn hình

Lúc này, bà LTTM (49 tuổi) đang quét dọn thì bất ngờ một trong hai người đàn ông cầm bình xịt hơi cay xông và uy hiếp, phun thẳng vào người bà M.

Người phụ nữ hoảng loạn chạy vào trong nhà kêu cứu “cướp, cướp!”. Nghe thấy tiếng hô hoán, ông TTH (58 tuổi, chủ nhà) và vợ là bà LTĐ (54 tuổi) chạy ra thì cũng bị xịt trúng hơi cay. Thấy vậy, hai người đàn ông chưa lấy được tài sản gì đã phải lên xe tẩu thoát. Toàn bộ diễn biến đã được camera an ninh ghi lại.

Anh CAT (29 tuổi, con rể chủ nhà) cho biết hai thanh niên xông vào nhà định cướp tài sản nhưng bất thành.



Hình ảnh hai người đàn ông được camera an ninh ghi lại. Ảnh chụp màn hình

Theo anh T, phía trước căn nhà gia đình cho thuê bán điện thoại. Khi xem lại camera anh T cho hay có đến bốn người lạ mặt đáng ngờ. Hai trong số bốn người đứng ở phía xa cảnh giới.

Cũng theo anh T, do ảnh hưởng từ hơi cay, hiện ba vợ của anh được đưa vào bệnh viện 30-4 để kiểm tra mắt do bị nóng rát do hơi cay.

Anh T khẳng định gia đình không nợ nần hay xích mích với ai. Những kẻ lạ mặt đến là nhằm mục đích cướp tài sản nhưng không thành.

Công an sau đó đã có mặt, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để phục vụ công tác điều tra.