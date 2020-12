Quận 6: Lại xuất hiện tình trạng người lớn xúi trẻ con ăn trộm

Trên địa bàn quận 3 cũng xảy ra vụ trộm cũng với cùng hình thức. Cụ thể, hôm 23-9, bà Chu Thuý An (42 tuổi, ngụ quận Bình Tân) đã chở và xúi bé P. (9 tuổi, là “con nuôi” và cháu của chồng An) trong lúc tới mua cà phê tại tiệm của bà M. (59 tuổi) trên đường Lê Văn Sỹ đã xúi bé P. trộm túi xách. Đoạn clip sau đó xuất hiện trên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc. Công an quận 3 sau đó phối hợp với Công an quận Bình Tân vào cuộc điều tra, truy xét. Ngày 30-9, bà An bị công an bắt quả tang tàng trữ trái phép chất ma túy trong một bãi xe của một khách sạn trên đường Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Người phụ nữ sau đó bị Công an quận Bình Tân khởi tố, bắt giam. Riêng về hành vi xúi bé trai trộm cắp tài sản hiện công an đang tiếp tục lập hồ sơ, xử lý theo đúng quy định.