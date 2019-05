Chiều 7-5, ông Trần Văn Tươi, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức (Long An) đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 13,25 triệu đồng đối với bà Lê Thị Kim Huệ (38 tuổi) là chủ quán ăn uống Bảo Châu, tọa lạc: QL1, đoạn ấp 3, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An, bị tố là quán bán giá “chặt chém”.



Vợ chồng chủ quán bị tố chặt chém ở Long An bị phạt trên 13 triệu đồng,

Cụ thể lỗi vi phạm được xác định, quán bà Huệ kinh doanh dịch vụ ăn uống không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm và không niêm yết giá hàng hóa theo quy định.



Riêng trường hợp của anh Nguyễn Xuân Quang Minh (38 tuổi, ngụ phường 13, quận Bình Thạnh, TPHCM) bị và ông Trần Văn Ngoan (42 tuổi, ngụ Tây Ninh- chồng bà Huệ) và anh em bà Huệ đánh chảy máu vùng đầu sau khi phản ánh quán bà Huệ bán với giá “chặt chém” vẫn đang điều trị tại bệnh viện.

Công an huyện Bến Lức đã gặp anh Minh lấy lời khai, chờ khi nào anh này ổn định sẽ tiếp tục làm việc.

Hiện công an huyện Bến Lức cùng công an tỉnh Long An đang điều tra nhóm khoảng 12 thanh niên cầm hung khí xông vào đập phá quán của bà Huệ làm thiệt hại tài sản 4,5 triệu đồng. Sau đó họ còn đánh ông Lê Văn Cẩm (65 tuổi, cha bà Huệ) chấn thương đi bệnh viện cấp cứu.



Sau khi bị tố bán với giá chặt chém còn đánh người, quán của bà Huệ bị nhóm người lạ kéo đến đập phá tan tành.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ chiều 1-5, anh Nguyễn Xuân Quang Minh chở vợ và hai con nhỏ từ tỉnh Bến Tre đi TP.HCM để làm việc sau kỳ nghỉ lễ. Khi qua cầu Bến Lức khoảng 3km thì anh Minh ghé vào quán của bà Huệ.



Tại đây anh Minh gọi 2 chai nước ngọt, nữ chủ quán tính tiền anh Minh 60.000 đồng. Bức xúc anh Minh lên tiếng phản ánh, liền bị 3 anh em cùng chồng bà Huệ đánh chảy máu đầu phải đi cấp cứu.

Sau khi đánh vào đầu anh Minh vì “dám thắc mắc” giá tiền 2 chai nước, quán của bà Huệ đã bị nhiều người cầm hung khí kéo đến đập phá tan tành.

Qua tìm hiểu được biết, sau khi xảy ra vụ việc trên, hiện quán bà Huệ đã nghỉ bán, chủ quán này đã trả mặt bằng và đã dọn về quê sinh sống.