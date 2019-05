Quán karaoke 'chứa' hơn 50 nam nữ bay lắc cùng ma túy

Ngày 16-5, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, lực lượng chức năng huyện Khoái Châu vừa phát hiện một tốp nam nữ có biểu hiện sử dụng ma túy trong quán karaoke trên địa bàn.



Nhóm nam nữ sử dụng ma túy trong quán karaoke Xmen ngày 13-5. Ảnh công an cung cấp.

Theo đó, khoảng 20 giờ 30 ngày 13-5, tổ công tác của Công an huyện Khoái Châu ập vào kiểm tra tại quán karaoke Xmen, phát hiện bảy nam, nữ thanh niên đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Cụ thể, kiểm tra tại phòng hát 302, lực lượng chức năng phát hiện chín thanh niên đang bay lắc và có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Khám xét tại chỗ, lực lượng công an phát hiện, thu giữ một đĩa sứ có các chất kết tinh màu trắng; trên nền phòng hát có túi nylon bên trong có chất kết tinh màu trắng.



Ma túy được cảnh sát phát hiện tại quán. Ảnh công an cung cấp

Kiểm tra trên người của Nguyễn Quang Trường (21 tuổi, trú tại Đông Anh, Hà Nội), cảnh sát thu giữ một túi nylon bên trong có một viên nén màu trắng, một ô tô, sáu điện thoại và 16 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều vật chứng liên quan.

Công an huyện Khoái Châu đã tiến hành giám định số ma túy trên, kết quả xác định là ma túy Ketamine, có trọng lượng 4,019 gram. Test nhanh chín thanh niên, kết quả cho thấy có bảy người dương tính với ma túy.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Khoái Châu tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý.

Đáng chú ý, cách đây một tháng, cảnh sát cũng từng phát hiện có tới 45 nam nữ sử dụng ma túy tại quán karaoke nói trên.



Trước đó, quán này từng chứa tới 45 nam nữ bay lắc, dương tính với ma túy. Ảnh công an cung cấp

Theo đó, vào ngày 7-4, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Cảnh sát cơ động, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh và Công an huyện Khoái Châu đột kích vào quán Karaoe XMEN do Đỗ Đắc Bảo (hay còn gọi là Bảo Cụt, 32 tuổi) làm quản lý.

Qua kiểm tra, công an phát hiện tại bốn phòng hát của quán Karaoke này có 69 thanh niên, trong đó 23 nữ, 46 nam có dấu hiệu sử dụng ma túy, “bay lắc” quay cuồng trong các phòng hát.

Ngoài ra, tại tại kho của quán karaoke này, lực lượng công an còn phát hiện và thu giữ 14 bình khí cười, sáu bình sử dụng để hút shisha, 600 quả bóng cao su (bóng cười) chưa sử dụng, ba xe ô tô và nhiều xe mô tô các loại…

Kết quả xét nghiệm đã có 45/69 đối tượng dương tính với chất ma túy. Công an đã ra quyết định khởi tố bảy người về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.