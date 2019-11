Quán nhậu bị đập phá tanh bành vì từ chối mối nước đá

Ngày 9-11, Cơ quan CSĐT, Công an TP Đà Nẵng đã bắt tạm giam ba tháng Mai Xuân Tú (49 tuổi, ngụ Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) tội cố ý làm hư hỏng tài sản.



Nghi phạm chủ mưu Mai Xuân Tú. Ảnh: HẢI HIẾU

Theo điều tra, Tú là chủ cơ sở nước đá Thành Công nằm trên đường Bà Huyện Thanh Quan (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn). Đêm 19-10, Tú cùng hai thanh niên đến quán nhậu Dê Nghĩa do anh Nguyễn Hữu Nghĩa làm chủ để ăn nhậu. Tại đây, Tú gặp Nghĩa nói chuyện, buộc Nghĩa phải mua nước đá do cơ sở mình sản xuất. Nghĩa không đồng ý và nói đã có bạn hàng cung cấp.

Tú điện thoại cho Trần Công Lợi (28 tuổi, ngụ An Hải Đông, quận Sơn Trà) nói: “Mai tao không muốn thằng Nghĩa buôn bán trên đất này nữa. Tụi bây lên đóng quán cho tao”.

Nghĩa đang đứng gần đấy nghe vậy nên phản ứng: “Anh lớn cư xử sao lạ vậy. Có mấy cục đá mà làm chi đóng quán. Anh nói vậy thì anh cho người đến đi, em chờ”.

Sau đó, Tú cùng hai bạn nhậu ra về, còn Nghĩa cũng lấy xe máy rời đi.



Nhóm người do Tú điều đến phá quán nhậu. Ảnh: C.A

Lúc sau, Tú gọi điện cho Lợi, Nguyễn Văn Quý (40 tuổi, ngụ phường Mân Thái, quận Sơn Trà), Phan Minh Ân (37 tuổi, ngụ phường Mân Thái, quận Sơn Trà) đến nhà mình.

“Thằng Nghĩa quán Dê Nghĩa không chịu lấy đá, còn thách thức. Tụi bay đập phá quán của hắn cho tao” - Tú nói rồi đưa hai tuýp sắt cho nhóm này, căn dặn chỉ đập phá thôi, không được đánh người.

Cả ba đi xe máy xông vào quán, Lợi và Quý dùng tuýp sắt đập bàn và tủ kính, còn Ân xô ngã bàn. Sau khi đập phá tài sản, Lợi còn đánh nhân viên quản lý là anh Nguyễn Hữu Ân (29 tuổi, ngụ quận Ngũ Hành Sơn).

Sau đó, nhân viên quán đóng cửa lại nên nhóm đập phá không thoát được ra ngoài. Một người khác trong nhóm phá quán là Trần Kim Quý (40 tuổi, ngụ phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) đến giải cứu cũng không được. Quý đành cùng nhóm ba người tới trước chui cửa sổ để thoát.



Tuýp sắt mà Tú đưa cho đồng phạm đi gây án. Ảnh: HẢI HIẾU

Tuy nhiên, khi Công an quận Ngũ Hành Sơn lấy lời khai nhóm phá quán lại khai do thái độ của nhân viên phục vụ nên bực tức đập phá, không liên quan gì đến chủ cơ sở nước đá Thành Công là Tú.

Nhận thấy sự việc cần điều tra khách quan, rõ ràng nên Cơ quan CSĐT, Công an TP Đà Nẵng rút hồ sơ lên điều tra. Sau thời gian đấu tranh, nhóm phá hoại quán mới khai ra người chủ mưu cũng như mục đích phá quán là do mâu thuẫn trong việc giành mối nước đá.