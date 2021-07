Thời gian qua Công an quận Tân Phú, TP.HCM vừa triển khai lực lượng thực hiện phòng chống COVID-19 vừa tăng cường tuần tra chủ động để đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công an quận đã phát hiện xử lý số đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh để hoạt động phạm tội.

Tối 11-7, tổ Hình sự đặc nhiệm Công an quận Tân Phú tuần tra trên tuyến đường Lê Thúc Hoạch (phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú) phát hiện Nguyễn Văn Cảnh (22 tuổi, tạm trú quận Tân Bình, TP.HCM) có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra.

Công an phát hiện Cảnh giấu ma túy trong túi mà theo khai nhận là "vừa mua về để sử dụng". Công an quận Tân Phú đã lập biên bản tạm giữ người này cùng tang vật và tiếp tục điều tra, xử lý.



Cảnh cùng tang vật bị công an phát hiện. Ảnh CAQTP CC

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Công an quận Tân Phú cũng phát hiện một nam thanh niên mặc áo giả dạng dân phòng đi mua ma túy.

Theo Công an quận Tân Phú, sau một tuần thực hiện theo Chỉ thị 16, trên đường phố vẫn còn xuất hiện nhiều người dân ra đường không có lý do chính đáng bị lực lượng tuần tra Công an quận Tân Phú, nhắc nhở phải quay xe về. Các trường trường hợp cố tình vi phạm và đã bị xử lý theo quy định.

Tính đến ngày 15-7 trên địa bàn quận Tân Phú, lực lượng chức năng đã xử phạt 143 trường hợp vi phạm với số tiền 415,7 triệu đồng và đã nhắc nhở hơn 5.462 người dân ra đường nhưng không xuất trình được đầy đủ giấy tờ chứng minh có lý do thật sự cần thiết.