Ngày 14-7, Sở TTTT TP Hải Phòng cho biết Thanh tra Sở phối hợp với Công an huyện An Lão đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với ông LVT (trú huyện An Lão) về hành vi đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Ông LVT là quản trị viên trang Fanpage có tên “Hải Phòng” trên mạng xã hội Facebook, đã cho đăng bài viết liên quan tới dịch bệnh nhưng nội dung sai sự thật trên Fanpage.

Cơ quan chức năng xác định trước đó lúc 15 giờ 24 phút ngày 6-7, ông LVT đã đăng bài viết với nội dung “Nghe tin có vụ lọt 5 mạng từ HCM đi xe khách vào HP. CA Kiến An mới bắt được 1 mạng...”.

Bài viết này nhanh chóng có cả ngàn lượt bình luận, chia sẻ gây hoang mang trong dư luận.

Theo Sở TTTT Hải Phòng, tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, ông LVT đã thừa nhận việc thông tin đăng tải bài viết trên Fanpage “Hải Phòng” là sai sự thật, vi phạm quy định pháp luật về thông tin trên mạng xã hội.



Căn cứ quy định pháp luật, Chánh thanh tra Sở TTTT Hải Phòng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông LVT, mức phạt tiền là 12,5 triệu đồng.

Ông LVT đã nhận thức được sai phạm và tự xóa bỏ nội dung đã đăng trên Fanpage.