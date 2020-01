Quảng Nam: Bắt 3 người vận chuyển gần 400 kg pháo lậu

Ngày 17-1, Đại tá Nguyễn Đức Dũng (Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam) xác nhận Công an huyện Duy Xuyên vừa bắt giữ vụ vận chuyển pháo với số lượng lớn.



Công an Quảng Nam thu giữ gần 400 kg pháo nổ. Ảnh: CA

Theo đó, khoảng 19 giờ 30 tối 16-1, trên tuyến QL1A đoạn qa thôn Câu Lâu Tây (xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên), Công an huyện Duy Xuyên yêu cầu dừng xe ô tô 43C-229.39 do tài xế Cao Hoàng Văn Hùng (40 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) để kiểm tra.

Lúc này, ngoài tài xế Hùng trên xe còn có hai người khác gồm Phan Thế Hạnh (50 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) và Lê Văn Trang (34 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai).

Qua kiểm tra, công an phát hiện trên xe có 212 hộp pháo nổ với trọng lượng khoảng 370 kg và 105 viên pháo nổ khác có khối lượng hơn 6 kg được ngụy trang dưới lớp than củi.

Qua điều tra ban đầu, ba người này khai nhận đã góp tiền mua số pháo này ở Lào và đang trên đường mang đi tiêu thụ.



Công an kiểm tra số pháo nổ trên xe ô tô. Ảnh: CA

Công an huyện Duy Xuyên đang tạm giữ hình sự ba người này để tiếp tục điều tra.