Ngày 11-12, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, Công an TP Tam Kỳ phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an tỉnh đã bắt tạm giam ông Phạm Văn Điểu, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Hội An.

Ông Phạm Văn Điểu bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi thiếu tinh thần trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng.



Lực lượng chức năng thực hiện lệnh bắt đối với ông Phạm Văn Điểu - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Hội An. Ảnh: TN

Trước đó, ngày 1-11, Công an TP Tam Kỳ đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Điểu do có liên quan đến Công ty Cổ phần Tư vấn – Kỹ thuật Xây dựng Đại Bình An. Ngày 11-11, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Tam Kỳ huỷ bỏ biện pháp giữ người đối với ông này.

Liên quan đến vụ việc, cuối tháng 10-2021, Công an TP Tam Kỳ đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Trần Thanh Dũng (34 tuổi, Phó Giám đốc Công ty CP Tư vấn – Kỹ thuật Xây dựng Đại Bình An) và ông Lê Hữu Vũ (33 tuổi, Giám đốc Ban quản lý Dự án - Đô thị huyện Thăng Bình).