Ngày 27-7, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án “tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép” và “đưa hối lộ” theo điều 348 và điều 364 Bộ luật hình sự.

Ngoài ra, Công an tỉnh Quảng Nam đã tạm giữ hai người để phục vụ công tác điều tra.

Công an tỉnh Quảng Nam thông tin, trong quá trình thực hiện kiểm tra, xử lý và tiến hành điều tra, các cơ quan chức năng đã thực hiện đầy đủ các quy định phòng chống dịch COVID-19.

Trước đó, tối 25-7, Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện bắt giữ đối tượng Gao Liang Gu (Cao Lượng Cố, sinh 04-06-1978) tại một khách sạn trên đia bàn quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng.

Cao Lượng Cố được xác định là đối tượng trong đường dây tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng và Quảng Nam trong thời gian qua.

Như PLO đã thông tin, ngày 18 tháng 7 năm 2020, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện một nhóm đối tượng người Trung Quốc có dấu hiệu nhập cảnh trái phép đang lưu trú tại Villa Hà My Beachside (phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).

Quá trình làm việc, nhiều người Trung Quốc không chấp hành yêu cầu của cơ quan chức năng, bỏ trốn khỏi nơi lưu trú.

Phòng Quản lý xuất nhập Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Công an TP Hội An, Công an thị xã Điện Bàn tổ chức truy tìm và đưa vào cơ sở cách ly tập trung 21 đối tượng người Trung Quốc.

Liên quan đến việc đưa người Trung Quốc vào Việt Nam trái phép, Công an TP Đà Nẵng đã nhiều lần phát hiện người Trung Quốc nhập cảnh trái phép lưu trú tại địa phương.