Quảng Nam: Lực lượng 111 bắt 2 nghi phạm ma túy trong đêm

Ngày 24-5, công an TP Hội An (Quảng Nam) cho biết Tổ công tác 111 công an TP vừa bắt quả tang hai nghi phạm tàng trữ trái phép chất ma túy.



Đoàn Minh Tuấn và Đinh Tiến Huy. Ảnh: CA.

Thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ sáng 23-5, tại đường Lý Thường Kiệt (phường Tân An, TP Hội An), Tổ công tác 111 phát hiện Đoàn Minh Tuấn (26 tuổi, ở đường Xuân Diệu, TP Hội An) có biểu hiện nghi vấn nên tiếp cận để kiểm tra.

Khi tổ công tác lại gần, Tuấn vứt một bao vải màu đen xuống đất. Kiểm tra bao vải, lực lượng chức năng phát hiện bảy gói nilon chứa ma túy đá và thuốc lắc.

Tuấn khai nhận mua số ma túy trên của Đinh Tiến Huy (25 tuổi, xã Cẩm Hà, TP Hội An) để bán cho người “chơi” kiếm lời.

Đến khoảng 2 giờ cùng ngày, CSĐT Công an TP Hội An tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của Huy. Tại đây, Công an thu giữ 23 gói ma túy đá và thuốc lắc.

Lực lượng 111 ở Quảng Nam do Đại tá Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng Công an TP Hội An làm Trưởng ban chỉ đạo, 2 tổ công tác trực tiếp tham gia thực hiện kế hoạch gồm 36 cán bộ, chiến sĩ.