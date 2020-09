Chiều 25-9, Đại tá Phan Công Bình, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, lực lượng công an tỉnh đang tạm giữ hình sự một người tàng trữ hơn 5 kg chất màu trắng nghi ma tuý.



Công an thu giữ hơn 5 kg chất màu trắng nghi ma tuý. Ảnh: CA

Trước đó, nghi ngờ Nguyễn Quang Trưởng (42 tuổi, ngụ số nhà 581/73, đường Quang Trung, TP Quảng Ngãi) tàng trữ trái phép chất ma tuý, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã lập chuyên án dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc công an tỉnh.

Trưa 24-9, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý phối hợp với các đơn vị Công an tỉnh, Công an TP Quảng Ngãi và Công an phường Nghĩa Chánh khám xét nhà của Nguyễn Quang Trưởng.

Tại đây, lực lượng công an thu giữ 5,04 kg chất rắn dạng tinh thể màu trắng nghi là chất ma tuý cùng phương tiện, vật dụng sử dụng và gói ma tuý để bán.

Ngoài ra, Công an còn thu giữ tại nhà của Trưởng hai súng điện, một vật giống quả nổ, bốn bình xịt hơi cay, gần 20 dao, ba chĩa nhọn dài và nhiều đồ vật liên quan.