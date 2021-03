Rơi xuống hố ga giữa đường, một phụ nữ nhập viện

Ngày 24-3, Công an TP Huế, Thừa Thiên - Huế cho biết đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến một người bị thương khi ngã xuống hố ga viễn thông đang thi công ở giữa đường.

Trước đó, khoảng 17 giờ 15 ngày 23-3, chị HTX. (32 tuổi, trú tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) khi lưu thông trên đường Điện Biên Phủ thì bất ngờ lao vào đống đất cát nằm ngổn ngang trước một hố ga.



Người đi đường xuống hố ga đưa chị X. đi cấp cứu. Ảnh: ND

Vụ tai nạn khiến chị X. rơi xuống hố ga, ngất xỉu.

Ngay sau đó, người đi đường đã kịp thời nhảy xuống đưa nạn nhân lên đi cấp cứu. Hiện nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế để theo dõi chấn thương ở lưng và cổ.



Được biết, hố ga này là công trình viễn thông của Chi nhánh kỹ thuật Viettel tại Thừa Thiên - Huế sử dụng.

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, hố ga vừa được thi công sửa chữa sụt lún nên chưa đậy lại nắp. Tại hiện trường, đoạn mép hố ga có đổ một đống đất khá lớn, được cảnh báo bằng một thùng rác màu vàng và 2 sợi dây phản quang rất sơ sài.

Biên bản do UBND phường Trường An (TP Huế) lập sau khi vụ tai nạn xảy ra cũng cho biết, quá trình thi công sửa chữa, việc rào chắn hố ga không đảm bảo. Trước đó, phường cũng không nhận được bất kỳ thông báo nào về việc thi công để phối hợp bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường này.