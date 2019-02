Rủ người lạ vào lô cao su quan hệ thì bị truy sát, cướp

Ngày 18-2, Công an huyện Thống Nhất cho biết, vừa chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra Trần Trí Đức (26 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa) về hành vi Giết người và Cướp tài sản.

Theo trình báo của anh S. (28 tuổi, ngụ xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất), vào tối 6-2 (mùng 2 Tết) khi đang chạy qua khu vực ngã tư Dầu Giây (huyện Thống Nhất) thì thấy có người thanh niên đang có nhu cầu bắt xe về quê. Thấy vậy, anh S. dừng xe lại nói sẽ chở người thanh niên đến chỗ thuận tiện để đón xe về quê.

Tuy nhiên khi nói chuyện, anh S. rủ nam thanh niên vào lô cao su gần đó để quan hệ tình dục đồng tính và được người này đồng ý. Tại đây thanh niên đã dùng cục đá nhặt ở gần đó tấn công vào đầu nạn nhân.

Thấy nạn nhân đã bất tỉnh, người này lấy một nhẫn vàng, điện thoại di động, ví và xe máy tẩu thoát. Một lúc sau anh S. tỉnh dậy bò ra khỏi lô cao su để kêu cứu và được người dân đưa bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo công an huyện Thống Nhất nhanh chóng cho các trinh sát đuổi theo nghi can theo nhận định. Từ nhiều nguồn tin xác định sau khi cướp xe, Đức đã chạy vào một cây xăng ở phường Xuân Bình (thị xã Long Khánh) để thay quần áo. Lúc đối tượng vừa chạy xe ra khỏi cây xăng khoảng 100m thì bị người dân và lực lượng công an bao vây bắt giữ.

Sau khi bắt giữ Đức, xét thấy vụ án có dấu hiệu giết người, cướp tài sản nên Công an huyện Thống Nhất đã giao cho Công an tỉnh điều tra theo thẩm quyền.