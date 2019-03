Rủ nữ sinh dưới 16 tuổi bỏ nhà rồi 'làm chuyện người lớn'

Ngày 14-3, cơ quan Công an TP Vinh (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Tuyến (20 tuổi, trú xã Hưng Xuân, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Trước đó, hai nữ sinh NTS và NMH (cùng dưới 16 tuổi, trú Nghệ An) rời nhà, người thân không liên lạc được. Hai ngày tìm kiếm trong vô vọng, người nhà đã trình báo hai em bị mất tích lên Công an TP Vinh.

Sau đó hai em được tìm thấy trong một nhà nghỉ ở thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Qua điều tra, công an xác định từ cuối năm 2018, Tuyến lên mạng xã hội Facebook làm quen với em S. rồi tán tỉnh.

Tiếp đấy, Tuyến rủ em S. rời nhà đi chơi, em S. rủ thêm bạn là H. cùng đi. Cả ba đi qua cầu Bến Thủy sang tỉnh Hà Tĩnh thuê nhà nghỉ để ở. Ban đêm, Tuyến cùng em S. "làm chuyện người lớn".