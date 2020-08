Rượt đuổi xe Fortuner 20km, nổ súng bắt ma túy

Chiều 21-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết đã bắt giữ ba người từ Quảng Bình ra Nghệ An mua ma túy, thu giữ 12.000 viên ma túy tổng hợp, hai xe hơi, một kiếm, năm điện thoại di động.



Ngô Thanh Long bị bắt giữ. Ảnh: CA.

Trước đó, khua 16-8, nhóm ba người đi trên hai xe hơi vào thuê phòng khách sạn ở thị trấn Kim Sơn (huyện Quế Phong, Nghệ An) để nghỉ với nhiều khả nghi. Công an đã bám sát, theo dõi nhóm người này.

Đêm 17-8, nhóm trên trả phòng khách sạn, chạy trên quốc lộ 48A theo hướng về xuôi. Hai xe chạy đến địa điểm xã Châu Hội (huyện Quỳ Châu) thì lực lượng Công an huyện Quỳ Châu ra hiệu lệnh dừng xe hiệu Mazada 3 mang BKS 73A-082.48 đang chạy trước để kiểm tra.

Lúc đó, xe Toyota Fortuner BKS 73A-129.81 chạy sau bất ngờ quay đầu xe và bỏ chạy theo hướng lên miền núi.



Chiếc xe ô tô Fortuner đang bị công an tạm giữ. Ảnh: CA.

Trung tá Nguyễn Hàm Thắng, Phó trưởng Công an huyện Quỳ Châu đã chỉ đạo lực lượng truy đuổi theo xe Fortuner 73A-129.81 và yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, tài xế điều khiển xe Fortuner không giảm tốc độ mà tiếp tục phóng nhanh, lạng lách, chèn đường…để chạy trốn.

Cuộc rượt đuổi trong đêm với tốc độ xe chạy rất nhanh trong khi đường dốc cao, nhiều điểm cua lượn…

Khi chạy được hơn 20km đến địa phận cuối xã Châu Phong, lực lượng công an đã chốt chặn, ép được xe Fortuner dừng lại bên lề đường.

Công an phải nổ súng chỉ thiên, khống chế, bắt gọn ba đối tượng gồm: Ngô Thanh Long (35 tuổi), Nguyễn Thành Long (35 tuổi), Ngô Viết Thành Vinh (24 tuổi, cùng trú TP Đồng Hới).

Hiện Công an huyện Quỳ Châu đang tiếp tục phối hợp cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra.