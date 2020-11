Rút súng ngắn bắn trả cảnh sát khi bị bắt cùng 13 kg ma túy

Ngày 11-11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Nghệ An cho biết, đang tạm giữ hình sự Vi Văn Hợi (37 tuổi, trú thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, Nghệ An) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.



Vi Văn Hợi (áo đỏ) bị bắt giữ cùng tang vật khoảng 13kg ma túy.

Sau thời gian xác lập chuyên án để theo dõi, điều tra, 10 giờ sáng 10-11, Ban chuyên án của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Nghệ An quyết định vây bắt quả tang Hợi.

Lúc đó, Hợi rút súng ngắn giống súng K54 ra bắn, chống trả về lực lượng cảnh sát để chạy thoát thân. Rất may các trinh sát đã kịp lao ra quật ngã, khống chế, tước súng trên tay Hợi.



Tang vật khẩu súng và đạn Hợi dùng chống trả cảnh sát.

Tang vật thu giữ, một khẩu súng ngắn, 3 viên đạn và một số vỏ đạn Hợi đã bắn và hơn 13kg ma túy các loại.

Sau đó, công an bắt giữ Vi Thị Phương (24 tuổi, trú huyện Quế Phong)- bạn gái của Hợi để phụ vụ công tác điều tra chuyên án.



Vi Thị Phương tại cơ quan công an.

Thời gian qua, Hợi làm đầu nậu chuyên “nhập” ma túy từ Lào về rồi phân phối đi các tỉnh với số lượng lớn trên toàn quốc. Hợi từng có tiền án liên quan đến ma túy.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đang trưng cầu giám định chất ma túy, giám định khẩu súng, đạn và tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án