Nhiều người tham gia đầu tư vào sàn ngoại hối Fxtradingmarkets đưa thông tin về việc từ đêm 27-6 đến sáng 28-6, trang web giao dịch của sàn ngoại hối Fxtradingmarkets đã sập hoàn toàn. Thông tin về sập hoàn toàn sàn ngoại hối này cũng khiến nhiều người lo lắng.



Trước đó, các nhà đầu tư nhận được thông báo từ “thủ lĩnh” của sàn Fxtradingmarkets rằng “Iker tin và biết rằng đồng FXT của chúng ta như 1 cánh phượng hoàng lửa trải qua bao đau đớn, nguy nan đang sắp sửa tái sinh trên ngọn lửa vàng, toả sáng huy hoàng như sự thịnh vượng trong tương lai sắp đến của cộng đồng chúng ta...

Qua đây, chúng tôi xin thông báo với tất cả những chiến binh của mái nhà Lion rằng từ 26-6 tới tập thể Lion sẽ tạm thời phân tách để cùng bước vào quá trình thử lửa và tôi luyện ý chí. Sàn FXTradingMarkets sẽ chính thức tạm dừng hoạt động và Ban Chuyên Gia cũng tạm dừng giao dịch”.

Trước đó, Công an TP.HCM cũng phát đi cảnh báo, trong thời gian qua trên không gian mạng xuất hiện nhiều sàn kinh doanh ngoại hối (Forex) trái phép và các hội, nhóm có rất nhiều thành viên quảng bá, mời chào, lôi kéo người dân tham gia đầu tư vào các sàn ngoại hối trái phép.

Theo Công an TP.HCM trong các nhóm có nhóm Lion Teams và sàn giao dịch ngoại hối trái phép Fxtradingmarkets. Các đối tượng lôi kéo tham gia đầu tư gây nhiều rủi ro về kinh tế cho người dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Theo điều tra, sàn ngoại hối Fxtradingmarkets sử dụng tên miền Fxtradingmarkets.com đăng ký và máy chủ đặt tại Mỹ. Để giao dịch, người tham gia phải đăng ký mở tài khoản trên sàn Fxtradingmarkets và bắt buộc phải có thông tin mã ID của người giới thiệu cấp trên.

Nhằm thu hút người tham gia, sàn Fxtradingmarkets sử dụng phương thức kinh doanh đa cấp. Theo đó, hệ thống của sàn có năm cấp bậc và cấp trên sẽ được thưởng hoa hồng dựa vào số lượng giao dịch/nạp tiền của cấp dưới.

Hiện tại, sàn Fxtradingmarkets tổ chức cho người tham gia giao dịch theo hình thức quyền chọn nhị phân (Binary option) với tám cấp ngoại tệ.

Trong thời gian 30 giây, người tham gia sẽ đặt lệnh dự đoán tỉ giá cặp ngoại tệ lên hoặc xuống, nếu đoán trúng sẽ được thêm 95% giá trị đặt cọc, nếu thua sẽ mất tiền cược.

Theo đó, số tiền cược từng lệnh giao dịch thông qua một ví tiền kỹ thuật số (mã FXT token) do các đối tượng quản trị sàn Fxtradingmarkets tạo ra. Để nạp và rút tiền trên sàn, người chơi phải có tài khoản tại website Fxexchange.io hoặc bilaxy.com.

Nhóm Lion Teams được lập ra với mục đích quảng bá, mời chào người tham gia tại sàn Fxtradingmarkets dưới nhiều hình thức như tổ chức hội thảo ở nhiều tỉnh, thành, livestream hướng dẫn giao dịch trên các ứng dụng mạng xã hội (Facebook, Youtube…).

Các đối tượng còn lập nhiều hội, nhóm trên mạng xã hội Facebook thu hút một số lượng lớn người tham gia đầu tư.

Hiện nay, các đối tượng quản trị sàn Fxtradingmarkets có dấu hiệu tạo lập sàn giao dịch ngoại hối mới tại địa chỉ website sp500stock.com (đăng ký ẩn danh từ cuối năm 2020) với giao diện và chức năng tương tự sàn Fxtradingmarkets nhằm che dấu hoạt động, trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Theo Công an TP.HCM, các đối tượng cũng có thể đánh sập hệ thống, hạ giá đồng tiền kỹ thuật FXT Token để chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư. Vì vậy, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, không tham gia các sàn kinh doanh ngoại hối (Forex) trái phép.