Sát hại cha mẹ ruột và bà nội ở Hóc Môn

Tối 11-3 lực lượng thuộc các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM đang phối hợp cùng Công an huyện Hóc Môn phong toả hiện trường hai địa điểm khác nhau trên địa bàn để điều tra vụ án mạng ba người chết, đều do 1 nghi can thực hiện.



Công an đang phong tỏa hiện trường

Sau khi ráo riết truy bắt, cảnh sát đã bắt giữ được nghi can gây ra vụ án mạng nghiêm trọng này. Bước đầu xác định nghi can tên là Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi). Người này được đưa đi kiểm tra ma tuý ngay trong đêm.

Ba nạn nhân được xác đinh là bà nội của Nam tên Nguyễn Thị Liên (83 tuổi), mẹ của Nam tên Dân (51 tuổi) và cha của Nam tên Nguyễn văn Đức (52 tuổi).

Theo nguồn thông tin ban đầu, khoảng 14-15 giờ hôm nay (11-3), Nam đã về nhà ở xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, dùng hung khí sát hại mẹ ruột ngay tại nhà.



Khu vực xảy ra án mạng đang được công an khám nghiệm

Sau đó kẻ gây án tìm đến nhà bà nội ở xã Xuân Thới Thượng (cũng ở huyện Hóc Môn) vào khoảng 17 giờ cùng ngày, dùng hung khí tấn công sát hại bà nội và đâm chém khiến người cha ruột bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện.

Nam sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Hàng xóm xung quanh phát hiện, đã đưa cha của Nam đi cấp cứu trong tình trạng gần đứt lìa hai tay và không qua khỏi. Sau khi gây án, Nam lấy tài sản của gia đình rồi bỏ trốn. Đến gần 22 giờ, Nam đã bị bắt giữ.



Nhiều người dân đến khu vực xảy ra thảm án để theo dõi.

Đại tá Nguyễn Sĩ Quang, trưởng phòng tham mưu công an TP, cho biết trước khi về Hóc Môn sát hại bà nội, Nam đã ghé nhà một người thân ở Long An sát hại một người thân khác ở đây.

Nhận định sơ bộ của công an cho hay, khả năng kẻ gây án bị ngáo đá. Hiện tại hiện trường vẫn đang được phong tỏa nghiêm ngặt phục vụ công tác điều tra.