Sát hại vợ ngày mùng 5 Tết

Ngày 18-2, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) cho biết vừa bắt giữ Vũ Thanh Hùng (37 tuổi, trú trên địa bàn) để điều tra về hành vi giết người.



Trưa 16-2, tức mùng 5 Tết, do mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình, Hùng dùng dao chém vợ mình, khiến nạn nhân tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an thị xã Sơn Tây nhanh chóng có mặt tại hiện trường, bắt giữ nghi phạm. Tại cơ quan công an, Hùng thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Đáng chú ý, theo cơ quan công an, khi vụ việc xảy ra, nhiều thông tin trên mạng xã hội cho rằng Hùng có dấu hiệu "ngáo đá" khi giết vợ. Đây là thông thông tin sai sự thật, cơ quan công an đã xác định nghi phạm do mâu thuẫn nên ra tay sát hại nạn nhân, không phải do “ngáo đá".