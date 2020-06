Sát thủ khai nguyên nhân bắn đàn anh giang hồ Hải Phòng

Ngày 23-6, Công an TP Hải Phòng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Vũ Quốc Long (51 tuổi, trú phường Đông Hải 1, quận Hải An), nghi can sử dụng súng bắn gục đàn anh giang hồ Tô Thắng Lợi (Lợi “nam”, 50 tuổi, trú quận Lê Chân).



Theo đó, sáng 21-6, công an đã bắt giữ Vũ Quốc Long khi người này đang lẩn trốn tại quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).

Tại công an, Long khai nhận do mâu thuẫn từ hàng chục năm trước, gần đây nghi ngờ Lợi “nam” cho người theo dõi xử nhà mình nên đã lên kế hoạch thanh toán đối thủ.

Để thực hiện kế hoạch, Long mua một khẩu súng bắn đạn hơi dài 1,2 m có ống giảm thanh, kính ngắm mang về nhà trọ tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) để cất giấu.

Tiếp đó, Long ra phố Tô Hiệu mua một bộ biển số ô tô giả 15A-409.23. Qua theo dõi, Long phát hiện Lợi “nam” thường ngồi quán trà cúc (17 Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) nên quyết định thanh toán Lợi tại quán này.



Ngày 13-6, Long thuê xe ô tô taxi Huyndai i10 30E-331.25 (được tháo mào và đồng hồ tính cước) từ Hà Nội, chở theo khẩu súng và bộ biển số ô tô giả về Hải Phòng.

Tối cùng ngày, Long đi vào ngõ 202 Phương Lưu (gần nhà) thay biển số giả cho xe rồi ngủ luôn trên xe.

Khoảng 7 giờ 30 phút sáng 14-6, Long chạy xe ô tô tới số 17 Phan Bội Châu, phát hiện Lợi “nam” đang ngồi quán trà cúc nên dừng xe cách đó 10 m.



Sau đó, Long lấy tấm chắn nắng che kính lái, hạ ghế phụ, lấy súng lắp đạn, ống giảm thanh rồi ngồi trên ghế phụ, hạ kính cửa sau bên phụ xuống, giương súng nhắm bắn một phát đạn vào mặt Lợi “nam”.

Bắn xong, Long kéo ghế, hạ tấm chắn kính lái rồi chạy xe về khu vực Phương Lưu (phường Đông Hải 1) thay biển số xe, cất súng rồi quay về Hà Nội.

Công an đã thu giữ một khẩu súng dài 1,2 m, gồm ống giảm thanh, kính ngắm, 210 viên đạn bằng kim loại, năm viên đạn kim loại màu xám đen, hai biển số xe giả cùng chiếc ô tô mà Long sử dụng đi gây án.

Được biết, Vũ Quốc Long thường được bạn bè gọi là Long “kem”. Long “kem” trước đây cũng là dân xã hội, tuy nhiên từ nhiều năm nay, người này chỉ tu chí làm ăn, giúp đỡ em út phát triển. Ông Long chủ yếu làm ăn ở Hà Nội và có một xưởng sản xuất áo mưa tại đây. Ông Long khá thành đạt, có nhà biệt thự tại phường Đông Hải 1. Giữa ông Long và Lợi “nam” có mâu thuẫn từ hàng chục năm trước. Đợt gần đây khi thực hiện giãn cách xã hội vì dịch COVID-19, ông Long về ở nhà tại phường Đông Hải 1. Thời điểm này, Lợi “nam” cho người theo dõi căn biệt thự và có nhắn doạ sẽ xử gia đình ông Long. Ông Long đã âm thầm lên kế hoạch, tự mình ra tay “thanh toán” đàn anh giang hồ này.