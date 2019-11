Sau khi Giám đốc ở Hải Phòng túm cổ áo, nạn nhân bị đánh

Ngày 13-11, Công an huyện An Dương (Hải Phòng) cho biết đang điều tra vụ anh Nguyễn Thành Long (36 tuổi, trú xã An Hồng) bị đánh trọng thương.

Anh Long bị một nhóm thanh niên đánh sau khi ông Hà Văn Phúc (Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bê tông xây dựng Phúc Tiến) túm cổ áo của anh.



Nạn nhân Nguyễn Thành Long bị nhiều vết thương ở đầu, mặt đang phải điều trị chấn thương sọ não

Trước đó, chiều 10-11, anh Nguyễn Thành Long chạy xe ô tô bán tải 15C-230.90 từ chỗ làm về nhà nằm cách cổng công ty TNHH Bê tông xây dựng Phúc Tiến vài chục mét (thôn Phạm Dùng, xã An Hồng). Khi tới khu vực trước cổng Công ty Phúc Tiến, thấy xe ben của công ty này chạy nhanh sợ nguy hiểm cho người dân nên Long nhắc lái xe này chạy chậm. Giữa hai người từ đó xảy ra cự cãi.



Sau đó, anh Long đỗ xe gần cổng Công ty Phúc Tiến đề nghị gặp ông Hà Văn Phúc (Tổng giám đốc) nói chuyện. Khoảng 15 phút sau, Long đánh xe về rồi ngồi quán nước gần nhà thì ông Phúc cùng một nhóm thanh niên xuất hiện.

Theo camera an ninh ghi lại, khi anh Long đang ngồi uống nước thì ông Phúc mặc áo trắng cộc tay đi tới gặp rồi cãi vã. Ông Phúc cầm ghế nhựa giơ lên, quăng nhưng không trúng ai.

Tiếp đó, ông Phúc túm cổ áo Long thì được một người dân can ngăn, lao vào tiếp thì người dân đẩy ra.



Nhóm côn đồ dùng ghế, chai thuỷ tinh tấn công khiến anh Long bị nhiều vết thương ở đầu, mặt (ảnh cắt từ clip)

Lúc này, có 4 thanh niên đi vào, lao tới chửi bới, đấm đá, cầm ghế nhựa tấn công Long. Nhóm này còn cầm chai thuỷ tinh đánh, gây nhiều vết thương ở vùng đầu và mặt Long khiến chảy nhiều máu.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu với 4 vết thương ở đầu, mặt, phải khâu 22 mũi. Theo ghi nhận của Bệnh viện Việt Tiệp, Long bị chấn thương sọ não.



Báo cáo của Công an xã An Hồng cho rằng do việc Long đậu xe ở gần cổng Công ty Phúc Tiến khiến xe tải của doanh nghiệp này không ra vào được. Sau đó, ông Phúc tới rồi xảy ra sự việc.

Nguyễn Thành Long cho biết gia đình anh đã có đơn gửi Công an xã An Hồng và Công an huyện An Dương đề nghị xử lý đối với nhóm côn đồ đi cùng ông Phúc có hành vi dùng hung khí nguy hiểm tấn công anh.

Theo Long, ngày 12-11, Công an huyện An Dương đã tới bệnh viện lấy lời khai và Long đề nghị công an cho đi giám định thương tích theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với PLO, ông Hà Văn Phúc, Tổng giám đốc Công ty Phúc Tiến, cho rằng do Long đỗ xe trước cổng khiến xe bê tông của doanh nghiệp này không ra vào được nên dẫn đến mâu thuẫn. Ông Phúc thừa nhận vì bức xúc nên đã cầm ghế doạ rồi quăng ghế, sau đó có túm cổ áo Long. Tuy nhiên, ông Phúc nói không đưa côn đồ tới.

Hiện công an đang làm rõ mối liên hệ giữa giám đốc doanh nghiệp với nhóm người hành hung anh Long.