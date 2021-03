Sau khi nhóm thanh niên đua xe thì phát hiện 1 người chết

Công an TP Dĩ An (Bình Dương) đang điều tra làm rõ vụ tai nạn khiến một nam thanh niên chết thảm, nghi do đua xe.



Hiện trường vụ tai nạn khiến nam thanh niên chết thảm. Ảnh: KD

Theo thông tin ban đầu, khuya 11-3, một nhóm thanh niên khoảng hơn 10 người chặn đầu các xe tải trên đường, nẹt bô, bốc đầu có dấu hiệu đua xe trên tuyến đường Mỹ Phước-Tân Vạn thuộc phường Tân Đông Hiệp (TP Dĩ An).

Khoảng 30 phút sau, người dân nghe tiếng động rất mạnh, khi chạy ra xem thì phát hiện anh PVT (21 tuổi, quê Hậu Giang) đã tử vong trên vỉa hè.

Chiếc xe máy nằm cách thi thể của nạn nhân rất xa.



Trước khi vụ tai nạn xảy ra, một nhóm thanh niên nẹt bô bốc đầu gây náo loạn cả con đường. Ảnh: KD

Theo một số người đi đường, nạn nhân chạy với tốc độ cao rồi lao lên vỉa hè sau đó đâm vào tảng đá bên đường.