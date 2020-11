Sau mâu thuẫn ở tiệm xăm, 1 người bị đâm chết

Ngày 17-11, Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ Lê Hoài Phong (28 tuổi, ngụ thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, An Giang) về hành vi giết người.

Thông tin ban đầu, vào tối 12-11, Sóc Văn Thuận (31 tuổi) cùng bạn đến tiệm xăm ở khóm Xuân Phú, thị trấn Tịnh Biên để xăm mình. Lúc này Phong và một số người khác đang ngồi nhậu ở tiệm xăm và nói giờ này không có xăm gì nên cả hai xảy ra cự cãi. Thuận cùng bạn đi nhậu tiếp, lát sau Phong cũng đến nhậu chung Thuận.



Lê Hoài Phong. Ảnh: CA

Trong lúc nhậu cả hai tiếp tục xảy ra cự cãi. Phong chạy sang quán ăn bên cạnh lấy dao đâm vào ngực Thuận dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án, Phong bỏ trốn đến hôm sau thì ra đầu thú.