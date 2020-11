Sau tiếng nổ lớn, 7 căn nhà ở An Giang bị thiêu rụi

Ngày 24-11, trên địa bàn xã Vĩnh Châu, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang đã xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến 7 căn nhà bị cháy hoàn toàn.

Thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày bà Nguyễn Thị Châu (60 tuổi, ngụ Mỹ An, xã Vĩnh Châu) bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ nhà bên cạnh. Sau đó lửa bắt đầu bùng phát dữ dội nên bà Châu tri hô và cũng mọi người dập lửa.



Hiện trường vụ cháy. Ảnh: HD

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực Châu Đốc đã có mặt tại hiện trường phối hợp cùng lực lượng tại chỗ tiến hành dập lửa. Do nhà làm bằng vật liệu dễ cháy và thời điểm này gió lớn đã khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội cháy lan sang 7 căn nhà khác. Khoảng hơn 30 phút sau đám cháy đã được dập tắt.

Vụ hỏa hoạn thiêu rụi hoàn toàn 7 căn nhà và một căn nhà khác bị cháy xém. Ước tổng thiệt hại tài sản hơn 1 tỉ đồng.

Lãnh đạo tỉnh An Giang tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ những hộ dân có nhà bị thiệt hại. Cụ thể, UBND TP Châu Đốc hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ có nhà bị cháy hoàn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ có nhà bị cháy…



Ngành chức năng hỗ trợ tiền, quà cho các hộ có nhà bị cháy. Ảnh: HD

Ngoài ra Công an tỉnh An Giang hỗ trợ 7 hộ xây nhà mới, mỗi căn nhà trị 50 triệu đồng trích từ Quỹ an sinh xã hội của Công an tỉnh.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.