Say rượu đập phá quán cơm, đánh công an

Ngày 12-4, Công an huyện Chư Pưh (Gia Lai) cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Trường Giang (39 tuổi, quê Nghệ An) về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản và chống người thi hành công vụ.



Lê Trường Giang

Chiều 1-4, sau khi đi nhậu, Giang đến quán cơm của bà Phan Thị Lan (xã Ia Le, huyện Chư Pưh) để ăn cơm và nói chuyện về liên quan việc vay, mượn tiền với bà này. Sau đó thì hai bên cãi nhau, Giang đập phá làm hư hỏng nhiều tài sản trong quán như tủ kính, tủ lạnh, chén bát… thiệt hại tổng cộng là hơn 3,6 triệu đồng.



Nhận được thông tin, công an xã Ia Le đã có mặt tại hiện trường và yêu cầu Giang dừng lại. Tuy nhiên, người này sấn tới đấm tới tấp vào mặt và ngực của một công an viên trước khi bị khống chế.

Qua xác minh, Công an huyện Chư Pưh cho biết Giang từng có 1 tiền án về tội cướp tài sản, 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích và 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản tại các địa bàn tỉnh Gia Lai, Đak Lak.