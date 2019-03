Say rượu, rủ nhau cầm đá chọi camera của Công an

Ngày 16-3, Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa chuyển toàn bộ hồ sơ đến VKS cùng cấp đề nghị truy tố bị can Đinh Tan (22 tuổi, trú tại làng Brưl, xã Chơ Long, huyện Kông Chro) về tội hủy hoại tài sản.



Đinh Tan tại cơ quan Công an; tài sản bị đập phá

Theo kết luận điều tra, tối 13-11-2018, Đinh Tan cùng với Đinh Tâm (trú cùng làng) nhậu với một số người ở làng Brưl. Vài giờ sau, khi đã say thì cả nhóm ra về.



Khi đến khu vực ngã ba làng Brưl, Đinh Tan nhìn thấy 2 camera an ninh của Công an huyện Kông Chro gắn trên trụ sắt bên lề đường tỉnh lộ 662 thì nảy sinh ý định quậy.



Camera an ninh bị hư hỏng sau màn "ném đá giải rượu"

Nghĩ là làm, Đinh Tan rủ Đinh Tâm tham gia. Cả hai nhặt đá bên đường ném liên tiếp vào camera và hò dô ta giật đẩy trụ sắt. Việc này làm 2 camera bị hư hỏng, tài sản thiệt hại hơn 13 triệu đồng.



Nhận được tin báo, Công an nhanh chóng tìm ra thủ phạm. Tại cơ quan Công an, Tan, Tâm đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội.

Theo cơ quan Công an, hành vi của họ đã làm ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương đề nghị xử lý nghiêm đối với Đinh Tan để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung. Còn đối với Đinh Tâm, do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan điều tra đề nghị Công an huyện Kông Chro xử lý hành chính để giáo dục, răn đe.