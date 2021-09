Ngày 20-9, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Đông (37 tuổi, ngụ ấp Giồng Cả, xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) về tội giết người.



Như PLO đã đưa tin, vào khoảng 20 giờ tối 17-9 ông Nguyễn Văn Trường (56 tuổi, công an viên xã An Đức) nhận được tin báo của người dân về việc Nguyễn Văn Đông cầm theo dao đến nhà ông Lê Văn Tẻn ngụ cùng ấp để gây rối.

Do vụ việc xảy ra gần nhà nên ông Trường lập tức đến hiện trường, đồng thời điện thoại báo cáo, xin ý kiến Trung tá Đỗ Văn Huynh – Trưởng Công an xã. Trung tá Huynh phân công ông Trường đến hiện trường nắm tình hình ban đầu, đồng thời huy động lực lượng hỗ trợ.



Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng Nguyễn Văn Đông. Ảnh: CA

Tuy nhiên, khi lực lượng Công an xã đến thì ông Trường đã bị Đông chém gây thương tích nặng ở chân trái.

Gây án xong, Đông đã rời khỏi hiện trường. Riêng ông Trường được đưa đi cấp cứu tuy nhiên do vết thương nặng, nạn nhân đã tử vong vào ngày 18-9 tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre). Đông đã bị lực lượng chức năng bắt giữ ngay sau đó.

Đại tá Trần Minh Chí- Trưởng Công an huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre cho biết, liên quan đến vụ việc trên, hiện Phòng LĐTB&XH huyện Ba Tri đang làm hồ sơ gửi về Sở LĐTB&XH tỉnh để trình cấp thẩm quyền xem xét công nhận liệt sĩ đối với ông Nguyễn Văn Trường- công an viên xã An Đức đã hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

Cũng theo Đại tá Trần Minh Chí, ông Trường tham gia công tác trong lực lượng công an xã, thuộc diện bán chuyên trách từ năm 2016 đến nay, gia đình thuộc diện khó khăn.

Trong ngày 18-9 đại diện lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ Công an huyện Ba Tri, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an xã An Đức đã thắp hương trước linh cữu và chia buồn cùng với gia đình ông Trường. Đồng thời lực lượng công an cũng hỗ trợ 15 triệu đồng để phụ giúp gia đình lo hậu sự.