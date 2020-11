Sẽ rà soát, xử lý các điểm phức tạp về ma túy

Trên các số trước, Pháp Luật TP.HCM phản ánh tình trạng tiêm chích, mời chào mua ma túy công khai ở nhiều quận, huyện trên địa bàn TP.HCM gây bất an cho người dân.

Trong hai ngày 18 và 19-11, các quận, huyện cho hay đã chỉ đạo rà soát, xem xét trách nhiệm những người có liên quan và có kế hoạch dẹp tệ nạn này trên địa bàn.



Công an sẽ xử lý dứt điểm tệ nạn công khai chào mời mua ma túy trên cầu bộ hành số 6 nối quận 6 và quận 8. Ảnh: TÂN - YÊN



Xem xét, xử lý trách nhiệm

Tại huyện Hóc Môn, về tình trạng tiêm chích ma túy, UBND huyện Hóc Môn có gửi công văn khẩn yêu cầu trưởng công an huyện kiểm tra, xử lý thông tin nạn mua bán, tiêm chích ma túy trên địa bàn xã Bà Điểm.

Theo đó, trưởng công an huyện khẩn trương chỉ đạo xác minh, làm rõ các nội dung báo nêu, triển khai ngay các biện pháp nghiệp vụ để xử lý dứt điểm việc mua bán, tiêm chích ma túy trên địa bàn xã Bà Điểm (đặc biệt là khu vực gần Bến xe An Sương) và các khu vực phức tạp khác.

Qua xác minh, trường hợp thông tin báo nêu là đúng thực tế, đề nghị xem xét, đề xuất cơ quan có thẩm quyền tạm đình chỉ công tác và xử lý trách nhiệm đối với công an khu vực, công an phòng, chống tội phạm, phó trưởng công an xã, trưởng công an xã được giao nhiệm vụ quản lý, phụ trách địa bàn. Báo cáo kết quả thực hiện cho UBND huyện.

Cùng đó, trưởng công an tập trung lực lượng, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để chuyển hóa địa bàn phức tạp về trật tự an toàn xã hội.

UBND huyện Hóc Môn cũng yêu cầu chủ tịch UBND xã Bà Điểm khẩn trương chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với công an huyện rà soát địa bàn; xử lý dứt điểm việc mua bán, tiêm chích ma túy khu vực Bến xe An Sương. Xem xét, xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, cá nhân liên quan được giao nhiệm vụ quản lý, phụ trách địa bàn. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện.