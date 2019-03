Siêu trộm với 5 tiền án bị bắt giữ ở Bình Dương

Ngày 30-3, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ Phạm Văn Hoàng (50 tuổi, ngụ thị xã Thuận An, Bình Dương) để điều tra về hành vi trộm tài sản.



Siêu trộm vẫn hành nghề dù đã năm lần vào trại.

Trước đó, ngày 20-3, chị Nguyễn Thị Kim Hương phát hiện tại cửa hàng bán điện thoại di động của mình tại khu phố Thạnh Lợi (phường An Thạnh, thị xã Thuận An) bị trộm cắt mái tôn trộm tài sản.

Qua kiểm tra, chị Hương phát hiện bị mất 30 điện thoại di động và một số tài sản khác, tổng giá trị tài sản bị mất ước tỉnh khoảng hơn 130 triệu đồng.

Sau khi nhận tin báo của bị hại, Công an thị xã Thuận An nhanh chóng xác minh và bắt giữ Phạm Văn Hoàng, kẻ gây ra vụ trộm.

Hoàng khai nhận, sau khi trộm Hoàng mang số điện thoại trên về phòng trọ rồi đưa cho một người bạn đem đi bán dùm được khoảng 36 triệu đồng. Sau đó, Hoàng trích 10 triệu đồng cho bạn, số tiền còn lại Hoàng dùng để tiêu xài cá nhân.

Được biết Hoàng đã từng có năm tiền án về tội trộm cắp tài sản.