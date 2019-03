Sở KH-ĐT Hải Phòng 'kêu cứu' công an vì một nhóm người

Sở KH-ĐT Hải Phòng đã thực hiện hàng loạt biện pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự như tăng cường lực lượng bảo vệ, lắp camera giám sát, hướng dẫn các tổ chức, công dân đến liên hệ công việc đăng ký theo quy định, đề nghị công an có biện pháp đảm bảo an ninh trật tự. Tuy nhiên, theo ghi nhận, lúc 15 giờ 20 chiều 12-3, sau khi có một nhóm người đi xe máy tới trước cổng trụ sở Sở KH-ĐT Hải Phòng (số 1 Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, Hải Phòng), cổng của sở này đã được đã đóng chặt lại khiến những người tới này phải đứng phía ngoài.