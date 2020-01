Sới bạc di động trên sông ở Hải Dương

Công an tỉnh Hải Dương vừa triệt phá sới bạc trên chiếc tàu neo đậu trên sông Luộc nằm giữa huyện Ninh Giang (Hải Dương) và Vĩnh Bảo (Hải Phòng).



Chiếc tàu được hoán cải làm nơi cho các con bạc sát phạt trên sông. Ảnh: Công an Hải Dương

Rạng sáng 2-1, lực lượng chức năng đột kích bắt giữ 27 người (22 nam, 5 nữ) có liên quan tới hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên chiếc tàu vỏ sắt neo trên sông tại khu vực xã Hiệp Lực. Công an thu giữ hơn 1,4 tỉ đồng, 5 ô tô, tàu sắt loại 500 tấn, xuồng máy... liên quan tới hoạt động đánh bạc.

Theo Công an Hải Dương, sới bạc này tổ chức cho con bạc đánh xóc đĩa trên chiếc tàu vỏ sắt trọng tải 500 tấn neo đậu trên sông. Trên tàu sắt đã được hoán cải mỗi ngày được tổ chức 2 ca đánh bạc, mỗi con bạc tham gia phải nội 500.000 – 1.000.000 đồng vào cửa. Trên tàu được bố trí người canh gác, có người cho vay, cầm cố tài sản phục vụ các con bạc.

Một nguồn tin cho biết sới bạc trên sông này đã hoạt động từ nhiều tháng nay. Nhóm chủ sới bạc tổ chức mạng lưới chân rết gom các con bạc, chủ yếu ở Hải Phòng, vào điểm tập trung, cho xe đón con bạc tới điểm tập kết ở Ninh Giang (Hải Dương). Sau đó cho xuồng máy đưa con bạc lên tàu đánh bạc. Lúc cao điểm, sới bạc này tập trung tới cả trăm người.



Một số con bạc bị lực lượng công an bắt giữ. Ảnh: Công an Hải Dương

Sới bạc này tổ chức cho các con bạc đánh xóc đĩa theo kiểu “công ty”, nhóm tổ chức gom tiền lập thùng “tẩy”, khi con bạc đánh còn thừa bao nhiêu “công ty” sẽ “cân” hết.

Trường hợp nhiều con bạc đánh cùng một mặt chẵn hoặc lẻ sẽ trực tiếp đánh với “công ty”.



Nguồn tin này cho hay, sới bạc này do một nhóm đứng ra tổ chức, nhóm này do M “nuôi”, một đàn anh xã hội có tiếng trong giới cờ bạc “cầm chịch”. Thời điểm công an bắt giữ M “nuôi” không có mặt tại sới bạc nhưng chiếc xe ô tô người này sử dụng đã bị công an thu giữ.