Sự thực hành khách bị tố quấy rối trên máy bay

Ngày 15-4, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài hơn một phút ghi cảnh người nhà một nữ hành khách trên chuyến bay Cần Thơ - Hà Nội to tiếng với nhân viên sân bay vì cho rằng con gái mình bị một người đàn ông sàm sỡ trên máy bay.



Do “hiểu lầm”

Ngay sau khi đăng tải, clip nhận được sự quan tâm của nhiều người. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM sau đó, ông Đoàn Minh Quân, Phó Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Bắc, cho hay những thông tin đăng tải trên mạng là chưa đầy đủ, gây hiểu lầm.

Cụ thể, theo Cảng vụ hàng không miền Bắc, ngày 12-4, chuyến bay ký hiệu VJ468 của hãng hàng không Vietjet, chặng bay Cần Thơ - Hà Nội đáp xuống sân bay Nội Bài. Sau khi lấy xong hành lý ký gửi, người nhà của hành khách Th. (18 tuổi) có thông báo với nhân viên phục vụ mặt đất Hà Nội (HGS) rằng Th. bị một hành khách nam quấy rối, sàm sỡ.

Việc cãi vã sau đó liên quan tới việc người nhà Th. bức xúc vì cho rằng lực lượng chức năng không giữ hành khách kia lại. Sau khi nhận được thông tin, lực lượng an ninh hàng không phối hợp với Đồn công an Nội Bài mời các cá nhân có liên quan đến phòng cơ động để làm việc.

“Đồn công an Nội Bài đã lấy lời khai, tường trình của các bên liên quan, xác minh vụ việc. Sau khi làm rõ hành khách đi máy bay không có hành vi sàm sỡ mà chỉ do hiểu lầm nên hai bên hành khách xin lỗi nhau và Đồn công an Nội Bài đã giải quyết cho hai bên ra về” - Cảng vụ hàng không miền Bắc thông tin.





Bất an vì hàng loạt vụ xâm hại trong thời gian ngắn

Câu chuyện hiểu lầm trên phần nào có nguyên nhân xuất phát từ việc thời gian gần đây người dân lo lắng, xã hội bất an trước những hành vi quấy rối, xâm hại liên tục diễn ra.

Cụ thể, tại Hà Nội ngày 15-4, Công an quận Thanh Xuân đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đình Phúc (quận Thanh Xuân) về hành vi dâm ô một bé gái 10 tuổi tại phường Khương Trung hôm 4-4. Phúc thừa nhận đã sàm sỡ bé này trong ngõ tối cho tới khi bé gào khóc.

Hay từ ngày 12-4, Công an quận 5 (TP.HCM) bắt Lương Tấn Bửu (28 tuổi, ngụ phường 6, quận 5) về hành vi hiếp dâm và dâm ô hai bé gái ở công viên.

Theo cơ quan điều tra, tối 11-4, nhóm sáu bé trai, bé gái độ tuổi 6-10 ra công viên gần đường Võ Văn Kiệt (phường 6, quận 5) chơi. Trong lúc các bé chơi cầu trượt, Bửu đón bé D. ở phía dưới cầu và dâm ô khiến bé bỏ chạy về nhà. Liền đó thanh niên này khống chế và hiếp dâm bé N.

Cũng trong ngày 12-4, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) tiếp tục tạm giữ Lê Chính Trực (32 tuổi, ngụ phường Phước Hòa, TP Nha Trang) về hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi. Bước đầu Trực khai nhận đã lẻn vào Trường Tiểu học Vĩnh Trường (TP Nha Trang), kéo một nữ sinh lớp 5 vào nhà vệ sinh rồi thực hiện hành vi dâm ô. Đáng chú ý, người này từng hai lần thực hiện việc trên.

Đặc biệt, vụ ông Nguyễn Hữu Linh, cựu phó viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng, bị phát hiện có hành vi sàm sỡ một bé gái trong thang máy ở quận 4. Tuy nhiên, tính đến chiều 15-4, tức 15 ngày sau sự việc, dư luận mong chờ một động thái tố tụng mới từ cơ quan chức năng nhưng chưa có.