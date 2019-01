Sửa lại rào chống trộm, một người bị điện giật tử vong

Khoảng 11 giờ ngày 30-1, tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) xảy ra một vụ điện giật chết người. Nạn nhân được xác định là ông Đinh Văn An (49 tuổi, ngụ phường Nại Hiên Đông).



Hiện trường vụ việc. Ảnh: VN

Theo các nhân chứng, thời điểm trên, ông An có ý định hàn lại hàng rào để ngừa trộm cắp. Trong lúc làm việc, vì bất cẩn nên ông An không biết dây điện bị hở, dẫn đến tai nạn thương tâm.



Tại hiện trường, đoạn dây điện bị hở quấn quanh cổ tay nạn nhân, cạnh đó là máy hàn cầm tay được đấu nối với nguồn điện ba pha. Khi người dân phát hiện thì ông An đã trong tình trạng trụy tim, ngưng thở, toàn thân tím tái và tử vong sau đó.