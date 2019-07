Tai nạn trên cầu vượt An Sương, 1 người bị xe tải cán chết

Tối 11-7, xe tải mang biển số 51D 42052 lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng từ ngã tư Bà Điểm về vòng xoay An Sương. Đến đoạn giữa cầu vượt An Sương (giáp ranh giữa huyện Hóc Môn và quận 12) thì xảy ra tai nạn với xe máy 84H1 33139 do nam thanh niên điều khiển chở theo một người khác.



Sau va chạm, chiếc xe tải chạy thêm một quãng mới dừng lại. Ảnh HT.

Cú va chạm khiến 1 nam thanh niên ngồi trên xe máy bị cán tử vong ngay tại chỗ, người còn lại may mắn thoát chết nhưng cũng bị thương.

Sau va chạm, chiếc xe tải chạy tiếp chừng 15 mới dừng lại hẳn.

Tại hiện trường, thi thể nam thanh niên nằm cạnh chiếc xe máy bị hư hỏng nặng; 1 làn đường trên cầu vượt bị phong tỏa khiến giao thông qua khu vực gặp khó khăn.

Lực lượng chức năng sở tại sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân xử lý.

Sau khoảng 2 giờ đồng hồ, hiện trường cơ bản đã được giải quyết, giao thông qua khu vực dần ổn định trở lại.

Hiện nguyên nhân đang được điều tra.