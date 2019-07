Tài xế chơi ma túy lái xe chở gỗ tông CSGT nhập viện

Ngày 29-7, Công an tỉnh Gia Lai cho biết Thượng tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Phạm Văn Uấn, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định thăm hỏi, động viên Đại úy Nguyễn Đức Nhã, Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Kông Chro, người bị thương trong khi làm nhiệm vụ.



Chiếc xe phía xa chuẩn bị tông vào lực lượng làm nhiệm vụ.

Trước đó, khoảng 16 giờ chiều 27-7, tổ CSGT Công an huyện Kông Chro làm nhiệm vụ tại khu vực thị trấn Kông Chro thì nhận tin ô tô 12 chỗ 60K-7065 chở gỗ chạy với tốc độ cao.

Ít phút sau, phát hiện chiếc xe trên, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe nhưng tài xế tăng tốc bỏ chạy theo hướng từ huyện Kông Chro đi thị xã An Khê. Tổ công tác đuổi theo và thông báo cho một tổ công tác khác đang làm nhiệm vụ tại xã Kông Yang, huyện Kông Chro.

Khi chạy đến đây, tài xế tiếp tục không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà còn tông thẳng vào xe của tổ công tác. Hậu quả, hai ô tô bị hư hỏng, Đại úy Nhã bị thương phải chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Qua điều tra, bước đầu xác định chiếc xe trên do Nguyễn Thanh Hùng (33 tuổi, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) điều khiển. Trên chiếc 60K - 7065 (đã hết hạn lưu hành từ năm 2016) này chở trái phép 200 kg gỗ cẩm lai, giáng hương (Nhóm I).

Cũng theo lực lượng Công an, qua xét nghiệm thì Hùng dương tính ma túy, người này đã có tiền án, đang được giáo dục tại địa phương.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, Đại úy Nhã được điều trị tại khoa ngoại thần kinh và cột sống. Các bác sỹ ở đây cho biết đầu nạn nhân Nhã dù bị đập xuống đất nhưng rất may là không bị tổn thương, hiện sức khỏe đang ổn định dần.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai, Thượng tá Phạm Hữu Trường đã động viên Đại úy Nhã và biểu dương tinh thần kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm của tổ công tác thuộc Đội CSGT Công an huyện Kông Chro nói chung và cá nhân cán bộ Nhã nói riêng.