Tài xế container sử dụng ma túy được phát hiện ở Đà Nẵng

Khuya 17-12, Trạm CSGT Cửa ô Hoà Hiệp phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) dừng xe đầu kéo 74C - 064.05 do tài xế Lê Phước Thiên (34 tuổi, ngụ xã Cam Thuỷ, huyện Cam Lộ, Quảng Trị) để kiểm tra.

Lực lượng chức năng phát hiện tài xế dương tính với chất ma tuý tổng hợp và người này thừa nhận trước đó có dùng ma túy.



Xe container bị tạm giữ. Ảnh: CSGT cung cấp

CSGT sau đó tạm giữ xe container và bàn giao tài xế Thiên cho công an phường Hòa Hiệp Bắc xử lý theo thẩm quyền.



Cũng trong đêm, tổ công tác đã lập biên bản 12 trường hợp người đi xe máy ngược chiều, không gương chiếu hậu, không mũ bảo hiểm…

Theo trung tá Nguyễn Ngọc Rạng, Trưởng Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hiệp, đợt ra quân này là thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng nhằm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn dịp Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2020.