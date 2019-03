Tài xế dẫn đường xe chở 895 bánh heroin sống ở Bình Dương

Theo một nguồn tin, sau khi tổ công tác 363 bắt giữ hai nghi can chở 895 bánh heroin ở khu vực An Sương, khoảng 2 giờ sáng ngày 28-3, Công an TP.HCM phối hợp với công an phường Tân Bình (thị xã Dĩ An, Bình Dương) đã khám xét căn nhà trên địa bàn, nghi là “kho” của nhóm buôn ma túy.



Căn nhà nhóm người Đài Loan thuên ở, nghi là nơi làm "kho" chứa ma túy

Nguồn tin cho hay, lúc khám xét, công an không phát hiện ma túy nhưng thu giữ được các bịch nilon nghi là để đóng gói ma túy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 ngày 27-3, tài xế taxi Nguyễn Đình Hồng (sinh năm 1989, quê ở Thanh Hóa) nhận điện thoại của người đàn ông Đài Loan, nhờ đến một ngôi nhà ở phường Tân Bình, thị xã Dĩ An để dẫn đường cho xe tải đến một địa điểm trên huyện Hóc Môn (TP.HCM) với giá 1,2 triệu.

Theo người nhà, tài xế Hồng chạy xe taxi cho một hãng ở Bình Dương. Vốn từng đi làm ăn ở Đài Loan nên khi gặp khách nước này, anh dễ dàng trao đổi. Khoảng tháng 11-2018, anh gặp hai người Đài Loan và sau đó họ thường thuê anh dẫn đường cho xe tải đến các địa điểm trên địa bàn TP.HCM.



Tài xế Hồng được người Đài Loan thuê dẫn đường cho xe tải

Đến tối 27-3, khi dẫn đường cho xe tải thì Hồng bị công an bắt giữ. Hiện công an đang làm rõ có mối liên quan nào giữa tài xế Hồng với nhóm buôn ma túy.

Khi thực hiện việc khám xét nơi ở của người Đài Loan tại phường Tân Bình (Dĩ An), công an có đưa Hồng đi cùng.

Theo những người dân gần nơi nghi là kho chứa ma túy, hai người Đài Loan thuê căn nhà nêu trên vào khoảng đầu năm 2019, thường ngày chỉ có hai người ở (1 người mập, 1 người gầy).

“Cũng có thời gian xuất hiện thêm ba người đàn ông Đài Loan khác. Ban ngày họ chỉ ở trong nhà, đến tối mới thấy lấy xe tải đi đâu đó, đến sáng thì đã thấy họ ăn sáng trước cửa”, một người cho hay.

Người dân cũng cho biết thêm, những người Đài Loan trả tiền thuê nhà cả năm, bình thường không thấy làm gì, chỉ thấy chiếc xe tải đến rồi xe chạy thẳng vào bên trong rồi đóng cửa lại.

Công an đang mở rộng điều tra vụ án.